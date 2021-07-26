Россиян накормят минтаем за счет бюджета

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении РЖД субсидий из федерального бюджета на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны. О принятом решении сообщается на сайте кабмина.

Такие меры стали во многом вынужденными. Из-за закрытия китайского рынка для российской рыбы с конца прошлого года холодильные мощности Дальнего Востока оказались заполнены значительно сильнее, чем обычно. Если ситуацию не исправить, возникнут сложности в период проведения лососевой путины.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники указывает, что справиться с проблемой предполагается и за счет централизованных закупок. Кормить минтаем хотят сотрудников правоохранительных органов, Минобороны и Росрезерва, на эти цели могут выделить до 6,3 миллиарда рублей.

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Объявленные Мишустиным льготы означают, что железнодорожникам компенсируют потери, возникающие при установлении льготных тарифов на перевозку минтая. На нынешних условиях, как указывал президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синев, поставки почти не ведутся, поскольку продукт получается слишком дорогим.

Одновременно премьер поручил Минсельхозу совместно с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами заняться проблемой доставки минтая в остальные регионы страны.

Ассоциация добытчиков минтая в начале июля сообщила холодильные мощности во Владивостоке критически загружены. Организация попросила Россельхознадзор ускорить оформление ветеринарных документов для облегчения экспорта.

Между тем проблемой для вывоза минтая с Дальнего Востока может стать нехватка вагонов, возникшая на фоне роста экспорта угля и нехватки средств у железнодорожных операторов для ремонта парка и вывода его из отстоя.

