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Трехметровая акула чуть не сбросила мужчину с гидроцикла и попала на видео

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В Австралии трехметровая тигровая акула напала на мужчину, который подплыл к ней на гидроцикле, и попала на видео. Об этом сообщает Daily Star.

Подвергшийся нападению Рик Мэннинг (Rick Manning) рассказал, что отправился на гидроцикле к побережью острова Норт-Страдброк, штат Квинсленд, в надежде понаблюдать за горбатыми китами. Вскоре он заметил крупное скопление рыбы, подвел гидроцикл поближе и увидел, что рядом плавает акула.

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Мэннинг последовал за хищной рыбой и несколько раз подходил к ней на очень близкое расстояние. В какой-то момент акула бросилась на гидроцикл и яростно вцепилась в борт, чуть не сбросив наездника. Мужчине удалось удержать равновесие и покинуть место происшествия.

Позже Мэннинг признался, что ему не стоило дразнить акулу. «Я явно раздражал ее. Она не собиралась нападать на меня. В случившимся виноват я, а не хищник», — сказал он.

Австралиец считает, что ему очень повезло, что акула вцепилась в борт гидроцикла и не задела его самого, потому что машина получила заметные повреждения.

Тигровые акулы — один из самых распространенных видов акул в мире. Они встречаются у побережья Австралии, Евразии, Африки, Южной и Северной Америки и могут достигать в дину более пяти метров.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Западная Австралия мужчина попытался покататься на акуле и попал в больницу. Хищная рыба набросилась на него, когда он попробовал сесть ей на спину.

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