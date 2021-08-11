Названы основные отличия Windows 11 от Windows 10

В новой операционной системе Microsoft исчезли некоторые приложения, которые присутствовали в Windows 10. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа сравнили две операционные системы и назвали отсутствующие в Windows 11 функции. К ним отнесли возможность расширенной настройки меню «Пуск» — размер макета и масштабирование в новой ОС изменить нельзя. Также в системе нового поколения исчезла возможность доступа к быстрым настройкам через жесты, размещения ярлыков программ на панели задач, открытия файлов через перетаскивание документа на иконку конкретного приложения.

В Windows 11 также убрали опцию настройки контекстного меню через нажатие правой кнопкой мыши, синхронизацию обоев рабочего стола на основном и дополнительном устройствах. Также новая операционная система отличается от старой тем, что в ней нет некоторых фирменных приложений Microsoft. Например, из Windows 11 удалили Paint, Skype, инструмент «Панель математического ввода» и другие программы. Получить их обратно можно через официальный магазин Windows.

Журналисты заметили, что многие пользователи ОС от Microsoft остались недовольны изменениями, о чем они рассказали на платформе Feedback Hub.

Ранее стало известно, что в Windows появилась автоматическая защита от вредоносных приложений. Инструмент борется не только с явным мошенническим ПО, но и блокирует те приложения, которые кажутся системе нежелательными или потенциально опасными.