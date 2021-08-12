Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в бикини во время отдыха и порадовала фанатов. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 24-летняя знаменитость позирует на пляже. На ней — раздельный розово-желтый купальник с цветочным принтом. Образ модели дополнили солнцезащитные очки, колье, серьги, кольца и браслеты. На другом фото Хадид снялась в синем бикини с белыми вставками и светлой полупрозрачной накидке.

Поклонники оценили стройную фигуру манекенщицы в комментариях под постом. «Очень красивая женщина», «Ты вся буквально сияешь! Королева!», «Белла, я молюсь за тебя и твою красоту», «Какое стройное тело! Ты ангел», «Палестинская принцесса», — восхищались они.

Ранее в августе Белла Хадид прошлась по улицам в наряде в стиле 90-х. Папарацци запечатлели ее в частично обнажающем грудь черном топе из полупрозрачного материала и с двумя пуговицами в области декольте, а также в облегающей юбке с узорчатым принтом и черных сапогах. На Хадид были солнцезащитные очки, медицинская маска, а также несколько украшений.