В больницах и поликлиниках Башкирии появилось новое оборудование

Медицинские учреждения Башкирии оснастили новым оборудованием. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Согласно материалу, в государственных больницах и поликлиниках республики появились 1,4 тысячи единиц техники: 65 компьютерных томографов, 19 магнитно-резонансных томографов, 263 рентген-аппаратов, 81 маммограф, 145 флюорографов, 27 ангиографов и 851 аппарат УЗИ.

Отмечается, что закупка диагностического оборудования была проведена в рамках проекта «Здравоохранение». Известно, что Минздрав Башкортостана с помощью систем Центра управления республикой ведет постоянный мониторинг эффективного использования медоборудования.

Ранее стало известно, что в Ставрополе ученые создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с COVID-19. Роботизированного медицинского ассистента называют «РоМА». У него есть веб-камера, датчики и программное управление, благодаря чему его перемещениями можно управлять дистанционно.