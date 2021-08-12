В России подорожало подсолнечное масло

Стоимость подсолнечного масла и курицы ускорилась в России с 3 по 9 августа по сравнению с предыдущей неделей, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

По информации ведомства, за указанный период замедлился рост цен на сахар, яйца продолжили дешеветь, а подсолнечное масло — дорожать. Так, цена на сахар выросла на 0,08 процента, в том числе в 32 регионах — на 0,1-1,9 процента. С 27 июля по 2 августа рост стоимости на этот продукт составил 0,14 процента, с начала 2021 года — на 3,31 процента.

С 3 по 9 августа подсолнечное масло подорожало на 0,17 процента против роста на 0,11 процента за предыдущий период (с января цены увеличились на 5,62 процента). В 30 российских регионах этот товар стал дороже 0,1-1 процента, в шести субъектах — на 1,1-4 процента. «В 32 регионах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,2 процента», — предупредили в ведомстве.

Россияне также начнут покупать дороже мясо кур — ценники за неделю повысились на 0,05 процента. Напротив, подешевели яйца — за отчет период стоимость упала на 0,78 процента.

При этом в июле цены на подсолнечное масло в России падали. Как объяснил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, это произошло на фоне ожидания рекордного урожая в текущем году. Если до этого мировые цены на подсолнечное масло доходили до 1,7 тысячи долларов за тонну, то за второй месяц лета они упали до 1,1 тысячи долларов.