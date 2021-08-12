Журналистка изменила свое тело на фото в бикини за секунды и разоблачила блогерш

Журналистка раскритиковала мобильные приложения, которые позволяют изменять пропорции тела на фотографиях, и разоблачила секрет стройных фигур блогерш. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

33-летняя жительница Дубая Дэни Мерсер (Danae Mercer) разместила в соцсети запись экрана своего смартфона, на кадрах которой она редактирует снимок в программе FaceTune. На оригинальном фото девушка запечатлена сидящей на борту яхты в бикини на фоне моря. В течение нескольких секунд автор ролика вносит правки на изображении: она уменьшает талию и бедра, «стирает» целлюлит, а также увеличивает грудь и улыбку на лице.

«Жесткий фотошоп абсолютно везде. Инфлюэнсеры срезают дюймы со своих талий, улучшают кожу и затемняют ресницы. Они смягчают вены, убирают целлюлит, удлиняют ноги и так далее. В отличие от фейлов фотошопа, которые время от времени мелькают в СМИ, такие изменения практически невозможно заметить», — подписала она видео, которое набрало почти 60 тысяч лайков.

В заключение Мерсер подчеркнула, что не намеревается застыдить женщин, которые пользуются фотошопом, с помощью своей публикации. Она лишь напоминает, что интернет наводнен подобным обманом.