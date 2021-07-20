Поклонников рассмешил шестой палец на ноге сестры Кардашьян

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Хлои поделилась новым снимком и рассмешила поклонников нелепым фотошопом. Комментарии и кадр появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя знаменитость приняла участие в рекламной кампании собственного бренда Good American. Кардашьян запечатлели сидящей на черном столе в ярко-розовом бикини модели Neon Swim, который состоит из плавок и топа-бандо. Ее образ дополнили крупные браслеты в тон купальника, а также украшение на животе.

Подписчики обратили внимание на ступню бизнесвумен и посчитали, что у нее шесть пальцев вместо пяти. «У тебя шесть пальцев на ноге», «Хлои, хватит фотошопить свои фото, у тебя появился шестой палец», «С твоими ногами явно что-то не так», « «Мне показалось или у нее лишний палец?», «Смеюсь в голос с ее ступни», «Как всегда неумелая ретушь», — высказывались фанаты в комментариях.

В сентябре 2020 года Ким Кардашьян опровергла слухи о шести пальцах на ноге. Она поделилась видео, на котором продемонстрировала ступню в сланце и посчитала на ней пальцы. Таким образом звезда решила доказать подписчикам, что пальцев пять. По ее словам, на некоторых фото кажется, что на ее ступнях действительно есть лишний палец, однако это всего лишь иллюзия.