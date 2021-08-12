Великобритания обрекла животных на страдания из-за косметики

Впервые за 23 года власти Великобритании обрекут животных на страдания из-за косметики. Правительство страны одобрило прошлогоднее решение апелляционной комиссии Европейского химического агентства (ECHA) и планирует возобновить тестирование некоторых ингредиентов ради безопасности потребителей, пишет The Guardian со ссылкой на благотворительную организацию Cruelty Free International (CFI).

CFI предупредила, что c принятием позиции ECHA Соединенное королевство сделает «шаг назад» и потеряет лидерство в этичном отношении к животным. Члены благотворительной организации боятся, что послабление закона в отношении компонентов средств приведет к массовым издевательствам. Министерство внутренних дел Великобритании же утверждает, что по-прежнему испытания готовых косметических продуктов на животных в стране запрещены. Регулирующий орган пообещал в скором времени прояснить позицию государства по поводу опытов — опубликовать обновленную политику и нормативные указания.

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«Согласно британским правилам защиты окружающей среды и безопасности рабочих, тесты на животных могут проводиться только по требованию регулирующих органов, причем, когда нет других альтернатив для проверки безопасности ингредиента», — заявил официальный представитель правительства Великобритании.

Однако директор CFI по науке и нормативно-правовым вопросам Кэти Тейлор утверждает обратное. По ее словам, правительство допускает к испытаниям на животных в том числе косметические компоненты, которые давно считаются безопасными. К ней присоединилась и директор CFI по связям с общественностью Керри Постулайт — она считает, что после Брексит страна не стремится строго соблюдать закон о запрете тестирования.

Существует около ста ингредиентов, которые используются только в косметике и могут испытываться на животных. До введения запретов в 1998 году многие из них уже прошли некоторые тесты и были признаны безопасными. Поэтому Кэйти Тейлор не видит смысла проводить повторные опыты с теми же компонентами, чтобы, к примеру, выяснить, как они влияют на развитие плода – ведь за многие десятилетия подобных проблем у потребителей не возникало.

В 2020 году опрос британской благотворительной компании Frame показал, что 84 процента респондентов не купили бы косметический продукт, если бы знали, что один из его ингредиентов тестировался на животных.

Тем более, по словам руководителя центра охраны окружающей среды в компании Unilever Джулии Фентем, есть масса технологий, чтобы проверить безопасность косметики без живодерства. Она считает, что новые правила абсолютно не учитывают научный прогресс.

В 1998 году Великобритания первой в мире ввела закон, запрещающий тестирование косметики на животных. С 2004 года готовые косметические продукты перестали испытывать на животных на всей территории ЕС, а с 2009-го запрет коснулся и используемых исключительно в косметике ингредиентов.

В 2012 году британская компания Lush наглядно показала страдания животных во время тестирования средств для ухода (). Чтобы добиться поддержки всемирного запрета опытов над животными, бренд поместил актрису в витрину одного из своих магазинов на людной улице Лондона. Над ней в реальном времени проводились те же манипуляции, что и над животными во время косметических тестов.