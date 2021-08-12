Назван способствовавший спасению пассажиров вертолета Ми-8 фактор

В Минприроды России назвали фактор, способствовавший спасению пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в озеро на Камчатке. По данным «Интерфакса», люди смогли выжить, в том числе, благодаря аварийному открытию створок.

Спасшиеся пассажиры рассказали ведомству, что от удара о воду открылись задние створки вертолета, а Ми-8 начал тонуть носом вниз.

«Пассажирам удалось выплыть с глубины 8-9 метров», — отметили в Минприроды и уточнили, что температура воды при этом не превышала 5-6 градусов.

Ранее инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес, который одним из первых отправился помогать пострадавшим при крушении вертолета Ми-8, рассказал о спасении пассажиров. «Услышали, как лопасти вертолета ударились о воду. Обнаружили восемь человек в воде», — сообщил Денгес. По словам инспектора, из-за тумана видимость была очень плохой — около 100 метров. Он вместе с коллегами доплыл до места происшествия на катерах и достал людей из воды.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также 3 члена экипажа, упал на территории Кроноцкого заповедника. К поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и 8 единиц техники.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать неисправность двигателей или ошибка пилотирования. По словам одного из выживших, все механизмы вертолета работали в штатном режиме, однако из-за сильного тумана экипаж вместо площадки стал приземляться на воду.