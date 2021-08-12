Момент удара молнии в машину возвращавшегося домой мужчины попал на видео

В конце июня житель Флориды, США, по имени Джек Форакер (Jack Foraker) возвращался домой на машине, когда камера на приборной панели автомобиля зафиксировала удар молнии в заднюю часть кузова. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

На видео попали вспышки молний и звук удара в новый автомобиль марки Ford Ranger 2020 года выпуска. Форакер успел проехать на нем всего 6,4 тысячи километров. «Я увидел несколько человек, которые уходили с пляжа. Я сказал себе, что именно в таких людей попадает молния, потому что они уходят слишком поздно, и поехал дальше. В итоге молния ударила не в них, а в меня», — рассказал Форакер. По его словам, удар был похож на выстрел из дробовика.

После случившегося американец съехал на обочину. В итоге он не пострадал. Форакер отдал Ford в ремонтную мастерскую, где его пытались починить в течение 40 дней, но безуспешно. По словам американца, он смирился с тем, что ему придется купить новый автомобиль.

«Вы не должны бояться акул, вы не должны бояться скатов. Вы должны бояться молнии, потому что она убивает людей», — заключил американец.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида молния разбила лобовое стекло машины куском асфальта и ранила пассажиров. Спасатели, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавших с множественными порезами от разбившегося стекла.