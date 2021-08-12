Оценены денежные запасы Москвы

Москва полностью исчерпает собственные денежные резервы до конца этого года, считает S&P

Москва полностью исчерпает собственные денежные запасы до конца этого года. Но в качестве буфера ликвидности у столицы останутся наличные средства бюджетных учреждений, предсказывают эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), передает РБК.

По состоянию на 1 июля у Москвы было накоплено около 940 миллиардов рублей денежных резервов. «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году», — пишет агентство в отчете. Эксперты отмечают, что ситуация с ликвидностью будет комфортной по крайней мере в ближайший год.

Резервы Москвы складываются из собственных средств (около 440 миллиардов рублей) и средств городских бюджетных учреждений (около 500 миллиардов). В S&P также подтвердили долгосрочный кредитный уровень столицы на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

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