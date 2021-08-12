Кайли Дженнер заподозрили в беременности по ногтям

Поклонники заподозрили телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер в беременности по старому маникюру. Фотография и соответсвующие комментарии пользователей появились в ее Instagram-аккаунте.

В среду, 11 августа, знаменитость опубликовала серию снимков в честь своего 24-го дня рождения. На кадрах она позирует у мандаринового дерева в вязаном облегающем костюме оливкового цвета с бокалом вина в руке. Кроме того, в сторис Дженнер продемонстрировала подписчикам свой маникюр в технике френч с яркими кончиками ногтей.

Фанаты усомнились в актуальности публикации. Многие отметили, что с этим же маникюром звезда появлялась на фото два месяца назад. «Кайли беременна. Она никогда не ходит с одним и тем же маникюром дольше месяца. У нее сейчас живот, и она не хочет его показывать», «Да! Она сделала этот маникюр 15 июня. Тогда она выкладывала снимки в похожем образе», «Бранч на 24-й день рождения Кайли Дженнер? Серьезно? Никогда не поверю», — высказались они.

Сама Кайли Дженнер пока никак не прокомментировала эти предположения.

Ранее в августе поклонники обратили внимание на изменения в поведении и предпочтениях бизнесвумен, проанализировав ее последние публикации в Instagram. Например, по мнению подписчиков, недавно Дженнер отказалась от алкогольного коктейля и суши с сырой рыбой из-за того, что ждет ребенка.

Кайли Дженнер и ее возлюбленный, рэпер Трэвис Скотт, уже воспитывают трехлетнюю дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года.