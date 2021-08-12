Голова девушки распухла от макушки до груди после посещения салона красоты

Жительница Лондона покрасила волосы и показала страшные последствия процедуры. Соответствующая история появилась на Mirror.

23-летняя Шейлин Гартли (Shaylene Gartly) объяснила, что отправилась в местный салон красоты, чтобы обновить цвет волос и сделать укладку. По ее словам, на следующее утро после процедуры она не смогла открыть левый глаз. В связи с этим девушка отправилась в больницу, где ей прописали антигистаминные препараты и антибиотики.

Спустя некоторое время у героини материала распухла голова. «Опухоль началась на макушке, и она распространилась прямо до груди! Можно было прикоснуться к моему лбу и увидеть вмятину от пальца. Я превратилась в пришельца! Мне приходилось обкладывать себя пакетами со льдом, чтобы хоть как-то усмирить зуд и жжение», — поделилась она.

Позже стало известно, что у англичанки началась аллергия на парафенилендиамин — химическое вещество, входящее в состав средств для окрашивания волос. На данный момент Гартли полностью выздоровела и порекомендовала женщинам всегда проходить тест на аллергию перед подобными процедурами.

В июне пользователи сети со всего мира массово поделились страшными результатами домашнего окрашивания волос. Одни юзеры показали аллергические реакции, вызванные косметическими средствами, а другие засняли последствия самостоятельного окрашивания волос. В частности, две девушки продемонстрировали, что их кожа приобрела фиолетовый оттенок из-за неосторожности во время нанесения краски.

