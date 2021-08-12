Тучная модель в рекламе модной одежды удивила покупателей

Популярный масс-маркетовый ретейлер модной одежды Primark снял в рекламе тучную девушку и вызвал удивление покупателей. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте марки.

На опубликованном фото плюс-сайз-модель и блогерша Холли Би (Hollie B) позирует на камеру в комплекте, состоящем из кроп-топа и расклешенных брюк голубого цвета с узорами. Ее образ дополнен белыми кедами и небольшой синей сумкой. Из описания поста следует, что общая стоимость костюма составляет 34 евро (три тысячи рублей).

«Привет всем! Пожалуйста, оставляйте только уважительные комментарии. Мы считаем, что каждый должен носить ту одежду, в которой он себя чувствует прекрасно. Нам нравится, как Холли представила этот образ», — также предупредили администраторы профиля в подписи.

Фолловеры оценили выбор бренда в комментариях к публикации. «Да она выглядит просто потрясающе в этих вещах! Дорогая, ты просто огонь», «Нужно больше тучных моделей в рекламе. Они крутые, а мы должны видеть все варианты размеров», «Если она счастлива, значит мы все должны за нее порадоваться!» — высказались они. Фотография набрала около 40 тысяч лайков.

Ранее в августе джинсовые шорты Primark оказались малы клиентке и вывели ее из себя. 21-летняя Хлоя-Мэй (Chloe-Mae) объяснила, что обычно покупает одежду размера M, и на этот раз заказала онлайн голубые джинсовые шорты. Чтобы не ошибиться с посадкой обновки, она добавила в корзину еще две пары шортов размера L и XL. Когда девушка получила заказ и начала примерку, все шорты оказались ей малы, включая вещь размера XL.