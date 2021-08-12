Девушка решила отомстить парню и выбросила его PlayStation 5 с балкона

Блогерша под ником @texasleanjunkie решила отомстить возлюбленному и выбросила его PlayStation 5 с большой высоты. Поступок девушки вызвал гнев у пользователей сети: в комментариях к ролику многие раскритиковали ее действия. Видео доступно в TikTok.

В начале ролика девушка стоит на балконе с игровой консолью в руках. Затем человек, находящийся за кадром, произносит: «Просто будь выше этого». Спустя мгновение героиня видео бросает устройство из окна.

Большинство комментаторов резко осудили действия блогерши. «Почему девушки думают, что уничтожать вещи их парней — это нормально? Причина вообще не важна», — написал один из удивленных пользователей. Другие заявили, что героиня ролика теперь обязана заплатить своему возлюбленному за консоль, потому что ее «преступление» записано на видео. Часть зрителей раскритиковала сам способ мести: они посчитали, что блогерша могла бы продать PlayStation 5 и стать на несколько сотен долларов богаче.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону автора ролика. Некоторые комментаторы написали, что ее молодой человек, по-видимому, действительно заслужил такое наказание.