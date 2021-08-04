Девушка решила отомстить бывшему парню и влетела в его дом на машине

Пользователь Reddit под ником MagnanimousKruppe рассказал историю друга, который стал жертвой мести бывшей возлюбленной. В качестве доказательства вины девушки он опубликовал видео с места преступления.

«Мой друг только что купил свой первый дом, получил опеку над дочерью, и у него все хорошо. Его сумасшедшая бывшая решила, что ей нужно что-то с этим делать», — говорится в посте.

Ниже автор сообщения разместил видео с камеры видеонаблюдения, установленной на доме. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль съехал с дороги и врезался в дверь гаража. Решившая отомстить девушка, которая находилась за рулем, включила заднюю передачу, немного сдала назад, а затем снова влетела в жилище. Эту процедуру она повторила несколько раз.

За пару дней пост набрал более 1,2 тысячи комментариев. Зрители ролика негативно восприняли поведение девушки. Некоторые назвали ее психически неуравновешенной: они с ужасом предположили, что в момент аварии за дверью гаража могли находиться люди.