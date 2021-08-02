Незнакомец нашел номер девушки на собачьем ошейнике и удивил ее

Пользовательница Reddit под ником AvocadoDemon поделилась скриншотами сообщений от незнакомца, который нашел ее номер на собачьем ошейнике и затем удивил своим желанием пообщаться. В комментариях к посту многие раскритиковали подобный способ знакомства, назвав его пугающим.

На опубликованном скриншоте видно, что первое сообщение девушка получила примерно в полдень. «Эй, я нашел твой номер на ошейнике твоей собаки. Спасибо, что позволили мне погладить ее. Мы должны потусоваться», — написал незнакомец, сопроводив свое послание веселым смайликом.

AvocadoDemon проигнорировала предложение, но спустя пять часов мужчина решил написать еще раз. «Привет? Почему на собачьем ошейнике вообще есть твой номер телефона, если ты не хочешь, чтобы люди тебе писали? Что за хрень?» — задал вопрос незнакомец.

Некоторые комментаторы были удивлены и напуганы увиденным. «Новый уровень жути», — заявил юзер под ником ldarkfire. «Представьте себе, если бы на этом ошейнике был ваш домашний адрес», — с ужасом написал другой. Часть пользователей восприняли ситуацию с юмором. Они пошутили, что незнакомец хотел пообщаться не с девушкой, а именно с ее собакой.