Соцсеть «диванных инвесторов» задумала собрать сотни миллионов долларов

Reddit собирается провести новый раунд финансирования по оценке в 10 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании. Это значительно больше, чем февральская оценка в шесть миллиардов.

Reddit намерена привлечь сотни миллионов долларов в ходе раунда, который возглавит Fidelity Management and Research Company, одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире. Сейчас речь идет о сумме в 700 миллионов, и, если все пройдет успешно, то общий объем средств за год приблизится к миллиарду.

В начале этого года пользователи соцсети начали активно скупать акции компаний, сильно упавших в цене. Так они задумали проучить профессиональные хеджфонды, которые играли на понижение цены. В итоге действия «диванных инвесторов» помогли разогнать стоимость бумаг, а фонды столкнулись с огромными убытками.

Благодаря активности пользователей Reddit одной из самых дорогих компаний мира в июне оказалась сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings. Помимо AMC, они поддержали и акции сети магазинов по продаже видеоигр GameStop. Прецедент с активностью пользователей Reddit стал очень резонансным в условиях американского рынка, а в России повторение такого опыта сочли невозможным.