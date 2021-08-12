Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу

Жительница американского штата Кентукки рассказала о редкой болезни, которая проявилась во время ее беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2010 году Эштон Браун (Ashton Brown), которой тогда было 22 года, ждала ребенка. Во время третьего триместра она стала страдать от сильнейшего зуда. Дерматолог, к которому обратилась женщина, диагностировал у нее пемфигоид беременных — редкую аутоиммунную болезнь, которая, по ее словам, была вызвана аллергией на собственную кожу. «У моего акушера я была первой пациенткой с такой болезнью за 30 лет», — утверждает она.

Браун вспоминает, что ткань одежды прилипала к сочащимся волдырям, которые покрывали ее тело, и потом отрывалась вместе с кожей. Из-за этого женщина перестала носить обычную одежду и обходилась больничными халатами, с которыми такой проблемы не возникало.

После родов болезнь отступила, но не исчезла окончательно. Хотя после первого приступа прошло больше десяти лет, при стрессе или гормональных изменениях у Браун вновь появляются такие высыпания.

Ранее стало известно, что житель индийского штата Раджастан спит 300 дней в году из-за редкого заболевания. У него диагностировали редкое хроническое неврологическое расстройство — гиперсомнию.