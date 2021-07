Редкое заболевание окрасило язык мальчика в ярко-желтый цвет

Язык мальчика из канадского города Торонто, провинция Онтарио, стал ярко-желтым из-за редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщает издание The New England Journal of Medicine («Медицинский журнал Новой Англии»).

12-летний мальчик поступил в больницу с жалобами на боль в горле, мочу темного цвета, боль в животе и бледность кожи. Все эти симптомы продолжались несколько дней.

Врачи установили, что ребенок болен желтухой. Для этого заболевания характерно пожелтение кожи и белков глаз. В то же время сотрудников медицинского учреждения озадачил ярко-желтый цвет языка ребенка.

Медики провели анализы и выявили, что канадец страдает анемией и заражен вирусом Эпштейна — Барр. Как правило, этот вирус поражает детей и приводит к ряду аутоиммунных заболеваний.

У мальчика диагностировали болезнь холодовых агглютининов — редкое аутоиммунное заболевание, из-за которого иммунная система ребенка начала атаковать и разрушать собственные красные кровяные тельца. Обычно это заболевание возникает после переохлаждения, но врачи подозревают, что в данном случае оно вызвано заражением вирусом Эпштейна — Барр.

Ребенку провели переливание крови и применили пероральные стероиды в течение семи недель, чтобы снизить активность иммунной системы. После этого мальчик выздоровел, цвет его языка постепенно вернулся в норму. Пациента выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Раджастан спит 300 дней в году из-за редкого заболевания. У него диагностировали редкое хроническое неврологическое расстройство — гиперсомнию.