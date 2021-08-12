Раскрыты новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

Новая игра серии S.T.A.L.K.E.R. создана на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте проекта.

В августе Epic Games, разработчик Unreal Engine 5, перечислила в своем Twitter новые тайтлы, созданные на базе игрового движка. «Жарко не только из-за погоды — за последние несколько месяцев мы познакомились с более чем 80 играми на Unreal Engine, которые скоро появятся», — отметили авторы. На публикацию компании отреагировали разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, отметив, что их игра также базируется на UE5.

«Привет. Не стесняйтесь говорить о том, что мы работаем на UE5», — отмечается в сообщении GSC Game World. Таким образом, создатели тайтла раскрыли подробную информацию о том, на какой технологии основана новая игра. Также представители студии опубликовали скриншот, который был сделан во время работы над S.T.A.L.K.E.R. 2.

Все ранние части серии S.T.A.L.K.E.R. — «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо» — были построены на базе собственного движка GSC Game World под названием X-Ray.

В конце июня представители украинской студии анонсировали новые возможности S.T.A.L.K.E.R. 2. В частности, разработчики упомянули артефакт «Желе», который восстанавливает выносливость игрока, детектор артефактов под названием «Ветка», обновленную гаусс-пушку. Релиз тайтла должен состояться 28 апреля 2022 года, он появится на ПК и будет временным эксклюзивом для консолей Xbox Series X/S, а также будет доступен в подписке Game Pass.