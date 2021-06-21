Перечислены новые особенности S.T.A.L.K.E.R. 2

Очередная игра серии S.T.A.L.K.E.R. получит новую группировку и «персонажей с интересными судьбами». Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале разработчиков игры GSC Game World.

Представители студии выпустили разбор геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 с закадровыми комментариями. В частности, автор заметил, что в трейлере есть сцена с перестрелкой с бандитами, где фигурируют представители новой группировки — ее название студия хранит в секрете. Также создатели тайтла сделали акцент на танцующем под музыку человеке из трейлера, отметив, что «в Зоне будет немало персонажей с интересными судьбами».

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Обращая внимание на нововведения в игре, авторы упомянули артефакт «Желе», который восстанавливает выносливость игрока, детектор артефактов под названием «Вилка», обновленную гаусс-пушку, которая является самым мощным оружием тайтла. Разработчики заметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит множество новых монстров, однако сейчас они не готовы показать их — поэтому продемонстрировали нападение на персонажа кровососа.

Ключевые сцены в игре были созданы с помощью технологии Motion Capture, которая позволяет захватывать движения и мимику актеров и переносить их на виртуальные модели NPC. Подобным образом был создан персонаж создателя серии S.T.A.L.K.E.R. Сергея Григоровича, который обращается к игроку с пожеланиями успеха в конце трейлера. Не уточняется, будет ли прототип Григоровича полноценным персонажем или же его модель создали специально для трейлера.

Ранее страница с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl появилась в онлайн-магазине Microsoft. Тайтл оценили минимум в 60 долларов или 2499 рублей, на него уже можно оформить предзаказ. Выход анонсированной в середине июня новой игры по серии S.T.A.L.K.E.R. назначен на 28 апреля 2022 года, тайтл появится на ПК и будет временным эксклюзивом для консолей Xbox Series X/S, а также будет доступен в подписке Game Pass.