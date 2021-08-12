Германия пригрозила полной остановкой финансовой помощи Афганистану

Германия обещает сократить финансовую помощь Афганистану, если «Талибан» (движение запрещено в России) победит. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Остановка финансирования грозит государству в случае введения талибами в стране законов шариата. Маас подчеркнул, что ФРГ ежегодно предоставляет властям Афганистана 430 миллионов евро. «Мы не дадим ни цента, если "Талибан" захватит страну», — добавил он.

Министр не раз заявлял, что любая денежная помощь Афганистану будет зависеть от соблюдения властями демократических стандартов.

Ранее американская разведка предрекла крах страны через три месяца. Это по меньшей мере в два раза быстрее, чем спецслужбы США предполагали изначально.

Накануне стало известно, что правительственные войска сдали один из городов талибам без боя.