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Власти Афганистана захотели купить боевые вертолеты России

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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар: Кабул хочет купить боевые вертолеты у Москвы

Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар заявил, что официальный Кабул готов купить у России боевые вертолеты. Эти слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», написал ее главный редактор Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Пока афганские власти ждут ответа Москвы. «Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами», — цитата дипломата опубликована на сайте «Эха Москвы».

Глава афганского МИД добавил, что власти Афганистана захотела наладить и сотрудничество и в другой сфере: речь прежде всего идет о ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые официальный Кабул прямо или опосредованно купил у Москвы.

Кроме того, в том же эфире Атмар отметил, что около 10 тысяч иностранных террористов воюют на стороне радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Положение афганских властей с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы десяти провинций, а 12 августа боевики, захватив город Газни, фактически отрезали Кабул от юга страны. По некоторым данным, передовые отряды боевиков стоят в 150 километрах от афганской столицы.

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