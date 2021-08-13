Сериал «Властелин колец» переедет в Великобританию

Съемочный процесс второго сезона сериала «Властелин колец» пройдет в Великобритании вместо Новой Зеландии. Об этом сообщает BBC News.

Решение о переезде было принято компанией Amazon Studios в соответствии со стратегией по расширению своей производственной базы. Вице-президент студии Вернон Сандерс поблагодарил жителей и власти Новой Зеландии за гостеприимство и преданность делу, а также за предоставление шоу «невероятного места для начала этого эпического путешествия».

В свою очередь, правительство страны разочаровано решением кинокомпании сменить локацию. По словам министра экономического и регионального развития страны Стюарта Нэша, оно не отражает возможности местной киноиндустрии.

Действие телешоу будет разворачиваться за тысячи лет до событий оригинальной кинотрилогии. Премьера первого сезона запланирована на 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video. Его производство обошлось студии в 465 миллионов долларов. Сериал уже стал самым дорогим в истории.