Фанаты «Властелина колец» потребовали убрать из сериала эротические сцены

Фанаты киноэпопеи «Властелин колец» потребовали убрать из предстоящего сериала по фэнтези эротические сцены, составив соответствующую петицию на портале Сhange.org.

В начале съемок сериала создатели наняли «интимных тренеров» для актеров и объявили о кастинге для тех из них, которым было бы комфортно сниматься обнаженными. «Тренеры» должны были помочь артистам чувствовать себя естественно во время съемок интимных сцен.

Создатели петиции отмечают, что книга писателя Джона Рональда Руэла Толкина «наполнена невероятным христианским символизмом». Они напомнили, что он был набожным католиком, и считают, что его память «ни в малейшей степени не должна омрачаться беспричинной наготой». «Творения Толкина всегда были в основном для дружной семьи. Оставьте это так», — добавили авторы.

«Толкин, принципиальный католик, по своей сути не одобрил бы включение наготы в свою работу. Такой поступок является полным неуважением к его наследству», — гласит самый популярный комментарий под петицией.

Выход снятого для Amazon Prime сериала по роману Толкина «Властелин колец» ожидается в этом году. Его действие разворачивается перед оригинальной трилогией. Сериал уже стал самым дорогим в истории.