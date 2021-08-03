Названа дата выхода сериала по «Властелину колец»

Премьера сериала по мотивам фэнтезийного романа-эпопеи писателя Джона Толкина и кинотрилогии «Властелин колец» режиссера Питера Джексона состоится 2 сентября 2022 года. Дата выхода была объявлена в Twitter-аккаунте проекта.

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 02 августа 2021, 20:59

В комментариях к анонсу подписчики попросили создателей сериала избегать отсылок к современной политике и трендам. Интернет-пользователи также обсудили кадр из сериала, опубликованный в аккаунте, — на нем видны два гигантских дерева, одно из них темное, второе — светится. Фанаты предположили, что на снимке изображен Валинор, область на континенте Аман, известная как «бессмертные земли».

Ранее ожидалось, что сериал, снятый для платформы Amazon Prime, выйдет в 2021 году. Действие телешоу разворачивается до событий оригинальной кинотрилогии. Сериал уже стал самым дорогим в истории.