В Гонконге задержали 19-летнего живодера-гадалку

Полиция Гонконга задержала 19-летнего студента, который выдавал себя за гадалку и приносил в жертву животных. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, студент института дизайна Тонг Чеук-хим обвиняется в жестоком обращении с животными. Живодеру грозит до трех лет лишения свободы в случае признания его виновным.

Правоохранители изъяли у подозреваемого телефон и наводят справки о его клиентах. Студент-дизайнер заключен под стражу, так как следствие установило, что он причинял вред кроликам и белым мышам.

В июле на Украине подросток-живодер сознался в убийстве шестилетней девочки. 13-летний Богдан Ф. спрятал труп в яблоневом саду. Полиция узнала о смерти ребенка в ночь на 29 июля. На ее теле были обнаружены множественные ссадины и ушибы лица и головы. Местные жители сообщают, что до этого замечали, как мальчик убивал щенят тяжелыми камнями.