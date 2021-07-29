Украинский подросток-живодер сознался в убийстве шестилетней девочки

В Харьковской области Украины 13-летний подросток Богдан Ф. жестоко убил шестилетнюю девочку и спрятал труп в яблоневом саду. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на главу поселка, где проживала погибшая.

О смерти ребенка стало известно местным правоохранителям в ночь на 29 июля. На ее теле были обнаружены множественные ссадины и ушибы лица и головы. Местные жители указали, что последний раз видели девочку на прогулке с подростком. Среди местных жителей он был известен как живодер и мучитель животных. В частности, несколькими годами ранее он был замечен за убийством щенков тяжелыми камнями.

По словам главы поселения, дети проживали в одном доме и некоторое время дружили. Родители мальчика сначала не поверили в причастность сына к убийству, но вскоре он сам сознался в содеянном. «То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головочку», — рассказал чиновник.

Отмечается, что ранее подросток не состоял на учете у правоохранителей или социальных служб. Из-за несовершеннолетия Богдана Ф. полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на его допрос. Мальчику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Николаеве был убит известный историк, изучавший специфику холокоста на Украине в годы Великой Отечественной войны. Его тело нашли в квартире с множеством ножевых ранений и гематомами на голове. Обстоятельства гибели ученого оказались схожими с убийством его коллеги в 2018 году, который специализировался на аналогичной тематике.