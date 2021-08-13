Отдохнувшая под Анапой россиянка пожаловалась на антисанитарию и «грязь везде»

Российская туристка отдохнула в Джубге и возмутилась из-за грязи после подтоплений

Российская туристка отдохнула в Джубге, поселке городского типа между Анапой и Туапсе, и пожаловалась на антисанитарию и состояние курорта после подтоплений. Ее слова приводит портал Е1.

Как заявила девушка, грязь была «буквально везде» — на улицах, на первых этажах магазинов, в кафе и гостевых домах, а также в море и на пляже.

«В грозу и ливень море особенно грязное, с гор несет все, что может нести, вплоть до канализации, и это не смущает толпы людей, которые в нем купаются, а потом удивляются коронаровирусу или ротавирусу», — рассказала туристка.

По ее словам, в уличных ларьках и на рынках продавцы не соблюдают правила гигиены. Они готовят и накладывают еду без перчаток, не прикрывая ее от мух на открытом воздухе.

«Продавщица раскладывает порезанные кусочки руками прямо тут на улице из какой-то кастрюли сомнительной чистоты», — описала происходящее россиянка.

Кроме того, девушка возмутилась поведением соотечественников на курорте. Многие распивают алкогольные напитки и ходят в одних купальниках по улицам, игнорируя правила приличия. «Думаю, все пьют, чтобы просто не замечать недостатков отдыха», — добавила она.

Ранее в августе российские туристы нашли труп неизвестного животного посреди многолюдного пляжа в Анапе. Как рассказали очевидцы, позвоночник неопознанного существа длиной 80 сантиметров был обложен галькой, а в непосредственной близости от него гуляли пары и играли дети.