Россияне возмутились из-за смрада на пляже пятизвездочного отеля Анапы

Российские туристы, отдыхающие в Анапе, возмутились из-за смрада от гниющих водорослей на пляже пятизвездочного отеля. Видео с происходящим на курорте публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как море на несколько десятков метров от побережья скрыто под толстым слоем зелено-черных водорослей. Кроме того, растения выносит на песок, где они доставляют неудобства туристам из-за неприятного запаха.

По словам очевидца, сильное гниение происходит из-за людей, справляющих нужду прямо в море. Также мужчина обратил внимание на семьи с детьми, которые плавают в грязной воде. «Как можно в продуктах гниения купать себя и своих детей?» — прокомментировал он.

В администрации Анапы ситуацию объяснили цветением водорослей, которое происходит каждое лето. Отмечается, что ответственным за чистоту пляжа является арендатор территории. «Это ежегодная история, она бывает всегда, есть на это объективные причины. Очистка акватории и прилегающей береговой полосы — это зона ответственности водопользователя», — говорится в сообщении.