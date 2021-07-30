Вильфанд назвал самое теплое российское море

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал Балтийское море самым теплым в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе — 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов», — сказал он.

При этом Вильфанд отметил, что в Балтийском море теплая температуры воды установилась гораздо раньше.

По словам синоптика, те, кто спланировал отдых на Балтийском море, сделал правильный выбор, так как с середины июня температура воды в нем 23 градуса. Вильфанд пояснил, что это связано с продолжительным антициклоном и небольшой глубины моря.

Ранее в июле россиянам объяснили зеленый цвет вод Черного моря у побережья Анапы. По мнению эксперта, аномалия связана с активным ростом водорослей, который происходит ежегодно в июле-августе, когда наступает жаркая погода и море хорошо прогревается.

