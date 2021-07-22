Названо условие возвращения нормального цвета Черного моря

Зеленый цвет моря, который возник в результате цветения водорослей, может исчезнуть только при сильном ветре и течении. Такое условие назвал начальник отдела морской санитарной биологии Института южных морей Сергей Алемов в интервью РИА Новости.

Ученый заявил, что на возвращение нормального цвета Черного моря также повлияет зоопланктон, который питается водорослями, и плохая погода. Так, шторм и сильные ветра очистят воды от скопившейся биомассы, а штиль и солнце, наоборот, еще больше поспособствуют бурному размножению микроорганизмов.

Кроме того, Алемов заверил, что токсичные вещества, которые могут выделяться при гниении водорослей, не повлияют на отдыхающих — по его словам, в Черном море для человека таких опасностей не существует.

Ранее в июле россиянам объяснили зеленый цвет вод Черного моря у побережья Анапы. По мнению эксперта, аномалия связана с активным ростом водорослей, который происходит ежегодно в июле-августе, когда наступает жаркая погода и море хорошо прогревается.

