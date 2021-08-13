Полную женщину не пустили на вечеринку из-за лишнего веса

Жительницу Майями не пустили на вечеринку из-за внешнего вида. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

27-летняя Фэллон Мелилло (Fallon Melillo) объяснила, что купила билеты на мероприятие за несколько дней до его начала. После оплаты женщина обнаружила на сайте информацию о том, что на праздник запрещено приходить людям с лишним весом. Несмотря на это, она решила рискнуть и пошла на вечеринку вопреки правилам.

«Когда мы с подругой подошли к фейс-контролю, охранник сразу попросил меня уйти. Мне было очень неловко. К счастью, мне вернули деньги за билеты», — подчеркнула Мелилло. В другом ролике американка призвала подписчиков не поддерживать организации с дискриминационной политикой в отношении клиентов. По ее словам, нереалистичный образ женщины в современном обществе вреден для молодых девушек.

Пользователи сети поддержали Мелилло в комментариях под постами. «Это просто безобразие. Я не верю, что в 2021 году люди до сих пор предвзято относятся к полным людям», «Это вообще законно? Разве они могут так поступать?», «Не волнуйся, милая, ты прекрасна! Это они должны переживать, что такая красотка не пришла на их вечеринку!», «Ужасная дискриминация. Не принимай это близко к сердцу!», «Эта компания должна быть закрыта», — написали они.

В июле мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида. Жительница Южной Каролины Эшли Чеффен (Ashley Cheffen) рассказала историю, произошедшую с ней в салоне красоты Posh. По ее словам, она зашла в заведение, села в педикюрное кресло и стала ожидать мастера. Когда последняя явилась и посмотрела на ноги Чеффен, то тут же встала и ушла, не сказав ни слова.