Подростка обвинили в оскорблении целого народа из-за заболевания кожи

Уроженца Индии обвинили в оскорблении культуры своего коренного народа из-за кожного заболевания. Об этом сообщает LADbible.

Согласно материалу, 19-летний Авирал Чаухан (Aviral Chauhan) впервые заметил белые пятна на веках в 11-летнем возрасте. К 13 годам они распространились по его локтям и коленям, а через несколько месяцев заполнили все тело. Врачи диагностировали у него витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру»).

«Было время, когда моя внешность менялась каждые два дня. Я не узнавал себя в зеркале. Я помню, как взрослые спрашивали у моих родителей, не приемный ли я ребенок. В школе все надо мной издевались и называли альбиносом», — признался подросток.

Чаухан добавил, что недавно его обвинили в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру») после того, как он разместил в сети фото в традиционной индийской одежде.

Герой материала подчеркнул, что спустя много лет перестал принимать оскорбления окружающих близко к сердцу. «Мои семья и друзья всегда поддерживали меня и помогали принять свою внешность. Сейчас я действительно чувствую себя счастливым в собственной шкуре», — заключил Чаухан.

В мае Джастин Бибер сбрил волосы из-за обвинений в оскорблении целой расы. 27-летний певец поделился в Instagram селфи, на котором запечатлен с новой прической вместе со своей супругой, супермоделью Хейли Бибер. Журналисты связывают смену имиджа Бибера с тем, в апреле его обвинили в культурной апроприации: в течение месяца он ходил с дредами.