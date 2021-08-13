Невиновного освободили после 51 года в тюрьме

В США освобожден заключенный, который провел за решеткой более 50 лет по обвинению, построенному на ложных или сомнительных показаниях. Об этом сообщает газета The Philadelphia Inquirer.

Артур Джонсон (Arthur Johnson) обвинялся в убийстве, совершенном в 1970 году. По версии следствия, он ударил погибшего ножом после того, как его подельник Гэри Брейм (Gary Brame) выстрелил в того из огнестрельного оружия.

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Джонсон утверждал, что невиновен, его признание сфабриковано, а подпись под ним поставлена под давлением полиции. Брейм также подтверждал, что Джонсон непричастен к убийству. В итоге главным доказательством его вины стали противоречивые показания 15-летнего свидетеля, которые тот дал в ходе 30-часового допроса.

Брейма, который в момент убийства был несовершеннолетним, приговорили к тюремному заключению на срок от пяти до 15 лет. Джонсон, которому уже исполнилось 18 лет, получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. В 1979 году его перевели в одиночную камеру после неудавшейся попытки побега.

В 2017 году правозащитная организация The Abolitionist Law Center добилась прекращения 37-летнего одиночного заключения Джонсона. Спустя четыре года прокуратура округа Филадельфия и суд признали, что в обвинительном заключении содержались неверные или «крайне подозрительные» утверждения. После этого заключенный был освобожден.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нэшвилл, штат Теннесси, семь лет отсидел в тюрьме по обвинению в преступлении, которого он не совершал, и вышел на свободу после пересмотра дела. Теперь он требует от властей штата компенсацию за проведенные за решеткой годы.