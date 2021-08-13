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Собянин назвал число вакцинированных москвичей

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости
В Москве первый компонент вакцины получили 4,5 миллиона человек, заявил Собянин

Число жителей Москвы, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 миллиона человек. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек», — заявил Собянин.

В связи с такими показателями можно смягчить некоторые санитарные меры, введенные из-за коронавируса, резюмировал мэр.

Сергей Собянин заявил, что в Москве отменяется обязательное требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций на удаленку. Также отменяется требование о переводе на удаленку сотрудников старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями, однако сохраняется режим дистанционной работы, если это возможно для деятельности предприятий.

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