Собянин назвал число вакцинированных москвичей

Число жителей Москвы, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 миллиона человек. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
«Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек», — заявил Собянин.
В связи с такими показателями можно смягчить некоторые санитарные меры, введенные из-за коронавируса, резюмировал мэр.
Сергей Собянин заявил, что в Москве отменяется обязательное требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций на удаленку. Также отменяется требование о переводе на удаленку сотрудников старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями, однако сохраняется режим дистанционной работы, если это возможно для деятельности предприятий.