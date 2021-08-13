Пытавшийся помешать рейдам ФАС «Магнит» рассказал о ходе проверки

«Магнит» сообщил об активном сотрудничестве с представителями ФАС в ходе проверки

Ретейлер «Магнит», который Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвиняла в попытках помешать рейдам, заявил, что в ходе проверки предоставляет все нужные сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сотрудники ФАС проводят внеплановую проверку. Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляет всю необходимую информацию», — рассказали в «Магните».

Ранее служба сообщила, что начала проверки в отношении крупнейших российских ретейлеров, в том числе в магазинах Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ленты» и «Магнита». Они были инициированы по обращениям граждан. ФАС намерена изучить, насколько обоснован рост цен на товары. Нарушителей ожидает оборотный штраф в размере до 15 процентов от годовой выручки.

При этом «Магнит» антимонопольное ведомство обвинило в препятствиях рейдам. Там утверждают, что охрана запретила вход сотрудникам ФАС в здание, где работает компания. На фоне информации о проверках дешевели акции «Магнита».