В Литве хакерскую атаку на систему МИД связали с Россией

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил кибератаку на систему Министерства иностранных дел (МИД) и рассказал, кто может быть причастен к краже секретных документов. Об этом сообщает LRT.lt со ссылкой на главу оборонного ведомства.

По его словам, взлом был произведен орудующими в регионе хакерами, тесно связанными со спецслужбами России. Он уточнил, что речь идет о взломе в ноябре 2020 года, о чем власти намеренно умалчивали, а совершенная накануне атака была безуспешной.

Анушаускас добавил, что информация о дипломатической переписке могла послужить провокацией на фоне политических волнений в республике. Однако позднее в сети появились сообщения от самих взломщиков. Они сообщили, что украли более 1,5 миллиона документов, многие из них помечены как секретные.

Они содержат в себе переписки литовских дипломатов с государствами-членами НАТО, данные о противодействии российскому газопроводу «Северный поток-2», планы о начале военных действий с Белоруссией и прочее. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что утечка этих данных может нанести огромный урон имиджу страны и ее отношениям с союзниками.

12 августа советник президента республики Аста Скайсгирите сообщила, что из МИД Литвы были украдены важные секретные документы. Она уверена, что в краже информации виновны организаторы и участники прошедших в стране массовых протестов. Пресс-секретарь МИД Литвы Витауте не комментировала утечку данных и заявила, что атака расследуется правоохранителями.