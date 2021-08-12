В Литве пропажу важных документов из МИД связали с массовыми акциями протеста

В Литве намекнули на причастность участников митинга к краже важных документов из МИД

Пропажа важных документов из Министерства иностранных дел Литвы может быть связана с прошедшими накануне массовыми протестами у здания парламента. Об этом сообщила советник президента республики Аста Скайсгирите изданию Delfi.lt.

По ее словам, подозрения вызывает тот факт, что об украденной информации стало известно в день проведения митингов. «Беспорядки у Сейма, беспорядки в Руднинкай. Слишком много совпадений, чтобы считать их случайными», — заявила Скайсгирите, намекая на причастность участников и организаторов митингов к краже конфиденциальной информации внешнеполитического ведомства Литвы.

Пресс-секретарь МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене никак не прокомментировала данные заявления и отметила, что ведомство уже передало информацию о кибератаке правоохранительным органам. В настоящее время ведется расследование.

10 августа в Вильнюсе началась многотысячная акция протеста против введения в стране ограничений для невакцинированных от коронавируса граждан. Вскоре она переросла в беспорядки. Протестующие попытались заблокировать здание Сейма и напасть на депутатов. Полиция применила слезоточивый раз. Недовольные попытались отбиться камнями, пиротехникой и даже взрывчаткой, однако были разогнаны.

Ранее полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегальных мигрантов на военном полигоне Руднинкай. Люди начали блокировать дорогу к месту его возведения, отказываясь пропускать строительную технику. Правоохранителями были задержаны восемь человек.

Позже министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что данные акции были хорошо организованы и скоординированы, а их целью был подрыв общественно-политического порядка в стране. Она сочла оба инцидента следствием «гибридной атаки».