В Курск доставили мощи святого Александра Невского

В Знаменский собор Курска доставили мощи святого благоверного князя Александра Невского. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения правителя. Об этом сообщает «Курская правда».

Мощи Александра Невского будут находиться в Курске с 12-го по 14 августа. «Сегодня мы обращаемся с просьбой о его помощи в сохранении государства российского, сохранении здоровья наших земляков. Для курян это имя имеет большое значение», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Священники будут непрерывно служить молебны в период пребывания святыни в соборе Курска. Верующие смогут поклониться им с 8 до 21 часа каждый день.

Ранее в Калининградской области впервые прошел ежегодный международный музыкальный фестиваль «Кантата» при поддержке местного Министерства по культуре и туризму. Он был приурочен к 800-летию князя Александра Невского.