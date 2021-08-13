В Бурятии запустили 12 проектов для развития туризма региона

Министерство туризма Бурятии выделило гранты для 12 предпринимателей, которые будут развивать туризм региона. О своих проектах жители республики рассказали в интервью информационному агентству «Восток-Телеинформ».

Так, бурятский фотограф Александр Гармаев получил на создание короткометражных фильмов о лечебных источниках в Баргузинской долине 250 тысяч рублей. Эти деньги предприниматель планирует потратить на организацию проезда по туристическим маршрутам для ведения съемок. По словам Гармаева, своей задумкой он планирует привлечь внимание ко многим другим «прекрасным местам» Бурятии, а также помочь их жителям заниматься турбизнесом.

Булат Гармаев из Тункинского района также получил грант — предприниматель планирует развивать собственную мараловодческую ферму «Саянский марал». Мужчина назвал свой бизнес «синергией сельского хозяйства и туризма», и поделился, что уже построил бурятскую юрту, которая вместит четырех-шесть человек. Так, путешественники смогут остановиться в ней на ночь, а также принять пантовые ванны и прогуляться по экологической тропе через парки обитания маралов.

Помимо 12 грантов, которые выдали местным предпринимателям, в Бурятии также запустят и другие проекты. Например, будут обустроены пешеходные экологические тропы «Меркитская крепость» и «Тропа здоровья», организованы льготные экскурсионные поездки в Байкальский биосферный заповедник, проведен ремонт здания «Дома-музея меда» и приобретен инвентарь для анимационных туристических программ.

Ранее в августе сообщалось, что в Тульской области появится гастрономический путеводитель «География на вкус. Тула» по знаковым ресторанам и кулинарным новинкам региона. Так, авторы гайда выберут заведения, фермы и базы отдыха с авторскими концепциями после личного посещения, которые будут способны удивить «даже самого взыскательного путешественника».