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Лавров предложил учредить новый праздник

Глава МИД Сергей Лавров предложил учредить в России День поисковика
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров предложил учредить День поисковика. Его цитирует РИА Новости.

Обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, дипломат предложил внести новую инициативу — праздник, посвященный поисковикам. «Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», — отметил Лавров.

Энтузиасты движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией.

Сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева заявила, что такая оценка труда поисковиков со стороны министра «вызывает чувство гордости». А лидер движения «Волонтерская рота Боевого братства» Антон Демидов предложил сделать Днем поисковика 22 сентября — тогда произошло сражение при Рымнике (одно из главных сражений Русско-турецкой войны 1787-го —1791 годов).

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