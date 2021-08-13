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Лавров назвал политику Запада агрессивной и тупиковой

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Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров указал на «судорожные попытки» Запада сохранить свои позиции

Страны Запада предпринимают судорожные попытки сохранить свои позиции на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Глава МИД назвал политику западных государств тупиковой и отметил, что она не имеет никаких перспектив. «Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан», — указал он.

По словам Лаврова, попытки навязать либеральные ценности не будут иметь успеха в многополярном мире, который формируется на данный момент.

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23 июля Лавров сообщил, что западные страны пытаются расшатать ситуацию в России с помощью давления на близлежащие государства. Он заключил, что братские для российской стороны народы заставляют примкнуть либо к западным странам, либо к России, исключая для них возможность сохранения нейтралитета. По мнению политика, США и ЕС пытаются создать пояс нестабильности вокруг российской территории.

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