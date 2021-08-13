Лавров призвал Зеленского пересмотреть сериал «Слуга Народа» и «вспомнить себя»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса «уезжать в Россию». Его слова передает «Комсомольская правда».

Речь идет о высказывании украинского лидера относительно судьбы неподконтрольных Киеву территорий. Зеленский призвал их жителей, которые считают себя русскими, уезжать в Россию и пригрозил, что в противном случае в этих землях «цивилизации не будет». «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка — оставаться», — утверждал президент.

Ларов назвал слова украинского лидера возмутительными. Он напомнил, что политик получил свой пост на фоне популярности сериала «Слуга народа», в котором тот исполнил главную роль. «Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методами искусства», — сказал глава МИД.

Он добавил, что раньше у президента получалось транслировать эти идеи лучше, нежели сейчас, а также упрекнул его в желании понравиться неонацистам, тем самым сохранив свою власть. «Печально», — заключил министр.

Ранее на высказывание Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что подобные суждения являются «красными линиями», которые отделяют национальную политику от национализма.

«Слуга народа», состоящий из трех сезонов, выходил на экраны украинского телевидения с 2015-го по 2019 год. В сериале Владимир Зеленский сыграл учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом Украины. В 2020 году представитель офиса украинского лидера Юрий Костюк выразил мнение, что между Зеленским и его героем в сериале есть общая черта — они оба не играют в «обостренное чувство справедливости», а живут им.