В офисе Зеленского рассказали о его сходстве с героем сериала «Слуга народа»

Замруководителя офиса президента Украины Юрий Костюк рассказал о сходстве Владимира Зеленского с героем сериала «Слуга народа» Василием Голобородько, которого играл глава государства. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Костюка, который был одним из сценаристов сериала, «невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой». «И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского и было перенесено на экран и рассказано киноязыком», — сказал чиновник.

При этом он призвал не переносить буквально кинообраз на реальную жизнь. Костюк напомнил, что герой сериала отказался от кортежа и охраны, но это «упрощение». Зеленский же сократил кортеж. «Совсем же отказаться от охраны на данный момент невозможно. Хотя, я думаю, этого очень бы хотелось Владимиру Зеленскому», — подчеркнул замглавы офиса президента.

Ранее замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, отвечающий за международные отношения, назвал юмор оружием Зеленского в дипломатии.

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