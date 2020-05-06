Украина назвала юмор оружием Зеленского в международной дипломатии

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, отвечающий за международные отношения, назвал юмор оружием, которое использует глава государства Владимир Зеленский в дипломатии. Об этом сообщается на сайте офиса.

По мнению Жовквы, Зеленский «абсолютно безупречно» справился с задачей по выработке внешнеполитического курса Украины. «Владимир Зеленский — абсолютно равный игрок на мировой арене», — заявил замглавы президентского офиса.

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Многие представители иностранных государств с самого начала проявили большой интерес к новому украинскому президенту, уверяет Жовква. График Зеленского был настолько плотным, что некоторым делегациям отказывали в аудиенции. «Это желание пообщаться не исчезло и сейчас. Интерес не уменьшился, он только возрос», — заверил замруководителя офиса.

При этом он отметил, что юмор стал сильным инструментом Зеленского в международной дипломатии. Это ценится, но не всем свойственно, подчеркнул чиновник. «Но это оружие, которое есть у нашего президента. Он его очень часто и умело использует», — заверил Жовква.

Ранее сообщалось, что Зеленский после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планирует совершить несколько официальных визитов в страны Азии.

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