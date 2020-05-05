Стало известно о планах Зеленского после пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, планирует совершить несколько официальных визитов в страны Азии. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы, Азия рассматривается Киевом как одно из приоритетных направлений в развитии международных отношений. Речь идет об углублении сотрудничества с Китаем, Японией и Индией.

Ранее правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. С 11 мая возобновляют работу летние площадки кафе и ресторанов, будут ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских.

Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами, откроются музеи, кабинеты стоматологии, будет разрешено оказывать юридические услуги. Спортивные команды смогут вернуться к тренировкам. При этом сам карантин продлен до 22 мая.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразился 12 697 человек, 316 пациентов умерли.

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