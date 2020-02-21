Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа» с Зеленским

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста заявил, что не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским коллегой Владимиром Зеленским в главной роли. Соответствующий вопрос российскому лидеру был задан в ходе интервью агентству ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист также поинтересовался у главы государства, знаком ли он с фрагментом сериала, «где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина».

Путин ответил, что не знает ни Голобородько, «ни кто там чего выбирает».

11 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» и не планирует этого делать. Песков пояснил, что у главы государства нет на это времени.

«Слуга народа» состоит из трех сезонов, премьера на украинском телевидении состоялась осенью 2015 года. В сериале Владимир Зеленский сыграл учителя истории Голобородько, который становится президентом Украины. В одной из серий герой Зеленского при выборе часов останавливается на швейцарской марке Hublot.

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